«Краснодар» потребовал у «Динамо» 5 млн евро за Агкацева

«Краснодар» потребовал у столичного «Динамо» 5 млн евро за своего молодого вратаря Станислава Агкацева. Об этом по своим информационным каналам сообщает российский инсайдер Иван Карпов.

«Недавно москвичи связывались с клубом Галицкого на предмет возможного трансфера Станислава. В ответ они услышали цену в 5 млн евро, притом, что заплатить за него они готовы не более 2 млн», - повествует Карпов.

Напомним, что сейчас вратарями «Динамо» являются опытный 36-летний Антон Шунин и 27-летний Игорь Лещук.

В стартовом матче нового сезона «Динамо» проиграло дома «Краснодару» - 1:3.