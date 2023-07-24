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Бушманов считает, что у Захаряна есть все качества, чтобы заиграть в «Лацио»

24 Июля 2023 • 17:38 Комментировать

Генеральный директор «Велеса» Евгений Бушманов высказался о возможном переходе полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

Бывший игрок московского «Спартака» считает, что динамовец способен заиграть в итальянской команде.

«Нормально, что ему там будет сложно, потому что серия А - чемпионат более сильный. Думаю, у него есть все качества для того, чтобы заиграть в «Лацио», - приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Ранее журналист Джанлука ди Марцио сообщил, что команды уже согласовали трансфер россиянина за 10+4 миллиона евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Динамо Москва Евгений Бушманов Арсен Захарян
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