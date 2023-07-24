Капелло: «Захарян в «Лацио»? Прекрасный клуб для старта в Европе

Экс-наставник национальной сборной России Фабио Капелло высказался о возможном трансфере полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

«Захарян и «Лацио»? Это прекрасный клуб для молодого игрока, чтобы начать карьеру в зарубежном футболе», — цитирует Капелло «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что клубы согласовали между собой переход 20-летнего хавбека. По данным СМИ, сумма трансфера составит 10 миллионов евро плюс бонусные выплаты в размере 4 миллионов евро.

В первом туре РПЛ «Динамо» проиграло «Краснодару» (1:3). Захарян отыграл весь матч, но не смог совершить результативные действия.