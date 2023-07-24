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Алексич: «С Гаджиевым один год работы идёт за два»

24 Июля 2023 • 17:31 Комментировать

Бывший главный тренер махачкалинского «Динамо», сербский специалист Горан Алексич оценил совместную работу с президентом клуба Гаджи Гаджиевым. Напомним, что Алексич работал в махачкалинском клубе в прошлом сезоне.

«Если кто‑то хочет работать с Гаджи Муслимычем, он должен понимать, что будет занят с раннего утра и до позднего вечера. Просто он такой человек, который постоянно работает, непросто за ним следовать и буквально год труда под его руководством идёт за два», - цитирует Алексича «Матч ТВ».

Напомним, что махачкалинское «Динамо» проводит второй сезон подряд в Мелбет-Первой лиге, возглавляет команду опытный специалист Курбан Бердыев.
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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Горан Алексич Динамо Махачкала
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