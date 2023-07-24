Дьяков назвал главное разочарование первого тура РПЛ

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, какую команду считает главным разочарованием первого тура Российской премьер-лиги.

Дьяков отметил, что его расстроило «Динамо» как по результату, так и по игре, ведь все ждали, что с приходом нового главного тренера команд преобразится и начнёт показывать яркий футбол.

«Похоже, динамовцы еще не до конца поняли требования Марцела Лички», - добавил он в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что в первом туре «бело-голубые» на своём поле потерпели поражение от «Краснодара» со счётом 1:3.