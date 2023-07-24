Салуквадзе: «Уверен, «Рубин» ещё будет прогрессировать, докупать футболистов»

Бывший защитник «Рубина» Лаша Салуквадзе поделился мнением о перспективах казанской команды в текущем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, в матче первого тура РПЛ «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2). По мнению Салуквадзе, ничья в игре с «железнодорожниками» — это хороший результат для казанской команды.

«Я уверен, что команда ещё будет прогрессировать, докупать футболистов в клуб. Надеюсь, что «Рубин» будет в этом сезоне выступать на хорошем уровне, а не бороться за выживание», — приводит слова Салуквадзе Metaratings.

Свой следующий матч в рамках РПЛ «Рубин» проведёт 30 июля против «Оренбурга». Начало — в 15:00 по московскому времени.