Нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев входит в шорт-лист футболистов «Зенита» на замену Малкома, который в ближайшее время заключит контракт с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии.

По данным «РБ Спорта», 20-летний левый вингер является не единственным кандидатом из игроков, которые выступают в РПЛ.

Контракт форварда со столичным клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

Ранее Пиняев выступал за «Чертаново» и самарские «Крылья Советов». На его счету также три игры за национальную сборную России.