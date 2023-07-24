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Пиняев входит в шорт-лист «Зенита» на замену Малкома слухи

24 Июля 2023 • 17:12 Комментировать
Ростов
...
Зенит
29.07 20:00

Нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев входит в шорт-лист футболистов «Зенита» на замену Малкома, который в ближайшее время заключит контракт с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии.

По данным «РБ Спорта», 20-летний левый вингер является не единственным кандидатом из игроков, которые выступают в РПЛ.

Контракт форварда со столичным клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

Ранее Пиняев выступал за «Чертаново» и самарские «Крылья Советов». На его счету также три игры за национальную сборную России. 

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Локомотив Москва Зенит Сергей Пиняев трансферы футбола - лето 2023
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