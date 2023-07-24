Тарханов: «Продажа Малкома не скажется на шансах «Зенита» на чемпионство»

Знаменитый российский тренер Александр Тарханов полагает, что продажа форварда Малкома Филипе никак не скажется на чемпионских шансах «Зенита» в новом сезоне, так как у питерцев много хороших игроков и помимо звёздного бразильца.

«В «Зените» и без него есть много хороших футболистов. К тому же, они взяли ещё новых бразильцев», - рассуждает Тарханов для «Матч ТВ», добавляя, что сделка принесёт российскому клубу хорошую прибыль.

Напомним, что «Зенит» и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) договорились о продаже Малкома в ближневосточный клуб за 60 млн евро.

В минувшем сезоне Малком умудрился забить 23 гола в ворота соперников «Зенита» по РПЛ.