Вера: «Ждём Месси в «Оренбурге»

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера ответил на вопрос о том, что нужно сделать клубу для завоевания чемпионства.

«Если Месси приедет в «Оренбург», мы станем чемпионами России. Но ему в любом случае нужно будет помогать. Ждем Месси в нашей команде!» — приводит слова Веры «РБ Спорт».

Напомним, последние два сезона чемпион мира провел в составе «ПСЖ», но этим летом покинул Европу, перебравшись в «Интер Майами» свободным агентом.

В первом туре РПЛ «Оренбург» проиграл на выезде «Спартаку» со счетом 2:3. Вера провел на поле все 90 минут и отметился одним ассистом.

В следующем туре команду Иржи Ярошика ждет выезд в Казань к «Рубину».