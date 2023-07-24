В «Оренбурге» опровергли слухи об аренде Гойло

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев опроверг недавние слухи о том, что южноуральский клуб может арендовать у питерского «Зенита» 24-летнего стража ворот Никиту Гойло.

«Приобретения во вратарскую линию? Точно не планируются. Информация по Гойло не правдивая», - цитирует «Спорт День за Днём» Андреева.

Напомним, что Гойло провёл прошлый сезон в «Пари НН», выступающем в Премьер-лиге. Однако летом он вернулся в родной «Зенит», воспитанником которого является.

На данный момент его конкурентами в составе питерского клуба являются опытный Михаил Кержаков и Александр Васютин.