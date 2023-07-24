Стала известна символическая сборная первого тура РПЛ

Стала известна символическая сборная первого тура Российской премьер-лиги по версии телеканала «Матч ПРЕМЬЕР». В число 11 лучших футболистов попали четыре представителя «Краснодара».
Сборная первого тура РПЛ по версии «Матч ПРЕМЬЕР»:
- Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);
- Защитники: Егор Филипенко («Урал»), Максим Осипенко («Ростов»), Хуниор Алонсо («Краснодар»);
- Полузащитники: Данил Хлусевич («Спартак»), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Никита Кривцов («Краснодар»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»);
- Нападающие: Мартин Крамарич («Сочи»), Джон Кордоба («Краснодар»), Тео Бонгонда («Спартак»).
Бан пользователя