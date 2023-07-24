Орещук: «Не просто верю, а знаю, что «Лацио» интересуется Захаряном»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о возможном переходе полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Лацио».
Орещук подтвердил, что со стороны «Лацио» имеется серьёзный интерес к российскому футболисту. Эксперт считает, что для Захаряна переход в итальянский клуб — отличный вариант продолжения карьеры.
«Не просто верю, а знаю, что «Лацио» им интересуется. Со стороны итальянского клуба серьёзный спрос на Арсена», — цитирует Орещука РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Захаряне заинтересован главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри.
Действующий контракт 20-летнего полузащитника с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.
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