Орещук: «Не просто верю, а знаю, что «Лацио» интересуется Захаряном»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о возможном переходе полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Лацио».

Орещук подтвердил, что со стороны «Лацио» имеется серьёзный интерес к российскому футболисту. Эксперт считает, что для Захаряна переход в итальянский клуб — отличный вариант продолжения карьеры.

«Не просто верю, а знаю, что «Лацио» им интересуется. Со стороны итальянского клуба серьёзный спрос на Арсена», — цитирует Орещука РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Захаряне заинтересован главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри.

Действующий контракт 20-летнего полузащитника с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.