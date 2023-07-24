Комличенко установил личный рекорд по передачам под удар за матч РПЛ

Форвард «Ростова» Николай Комличенко воскресным вечером установил свой личный рекорд по совершённым передачам под удар за один матч РПЛ. Так, на счету россиянина в игре против «Факела» (2:1) было пять таких передач, сообщает Opta Sports.

Отмечается, что в первом туре стартовавшего 21 июля сезона РПЛ только Мохамед Конате («Ахмат») и Роман Зобнин («Спартак») отдали так же много ключевых передач (тоже по пять).

А за весь прошлый сезон у Комличенко набралось 29 передач под удар в 26 матчах в РПЛ.

Форвард «Ростова» Комличенко назвал свою цель на сезон