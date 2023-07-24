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Губерниев - о Малкоме: «Оказалось, что любовь к деньгам у него сильнее»

24 Июля 2023 • 16:41 Комментировать

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о переходе нападающего Малкома в «Аль-Хиляль». 

Специалист отметил, что очень рад за питерский «Зенит», который заработал много денег, ведь 60 миллионов евро является внушительной суммой. 

«Что касается Малкома, он вроде как Россию сильно любил, паспорт даже получил. Оказалось, что любовь к деньгам у него сильнее», - приводит слова Губерниева «РИА Новости». 

Напомним, что Александр Медведев подтвердил трансфер форварда в клуб из Саудовской Аравии за 60 миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Губерниев Аль-Хиляль Малком Филипе
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