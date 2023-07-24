Сделка между московским «Спартаком» и лондонским «Тоттенхэмом» по поводу трансфера колумбийского защитника Давинсона Санчеса далека от завершения.

По данным Metaratings.ru, прогресса в переговорах нет, и «красно-белые» работают над альтернативными вариантами, среди которых есть защитник «Селтика» Карл Старфельт, однако швед находится не в приоритете.

Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Спартак» уже договорился с лондонским клубом о переходе футболиста, а сумма трансфера составит 12 миллионов евро.