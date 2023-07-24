Аршавин — о Малкоме: «Это потеря для РПЛ»

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о предстоящем трансфере нападающего команды Малкома Филипе в «Аль-Хиляль».

«Если предложение такое есть, то грех отказываться. В плане футбола это будет потеря и для чемпионата России, и для «Зенита», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Ранее в «Зените» сообщили, что достигли договоренности с саудовским клубом о переходе 26-летнего бразильца. Сумма трансфера составит 60 миллионов евро.

В составе «Зенита» Малком сыграл в 109 матчах во всех турнирах, забил 42 гола и записал на свой счет 24 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 30 миллионов евро.