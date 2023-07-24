Петржела не верит, что «Аль-Хиляль» заплатит 60 миллионов евро за Малкома

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос о предстоящем переходе нападающего «Зенита» Малкома Филипе в саудовский «Аль-Хиляль».

Ранее представитель «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб договорился с «Аль-Хилялем» по трансферу бразильца, сумма сделки составит 60 миллионов евро.

«Мне не верится, что арабы могут заплатить такие деньги за Малкома. Останется ли «Зенит» лидером без него? Один игрок ничего не значит. «Зенит» справится с его уходом», — приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

В первом туре РПЛ «Зенит» одержал победу над «Пари НН» со счетом 2:0. В следующем туре «сине-бело-голубые» встретятся в гостях с «Ростовом».