30-летний защитник «Палмейраса» Луан не перейдет в «Краснодар», об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Фабио Алейшу.

По данным источника, бразильский клуб точно не продаст своего игрока в нынешнее трансферное окно.

Контракт Луана с «Палмейрасом» рассчитан до 31 декабря следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне центральный защитник принял участие в 28 играх, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.

На его счету также одна игра за основную сборную Бразилии.