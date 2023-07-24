Тарханов сомневается, что Захарян потянет уровень «Лацио»

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

«Наверное, это как и с «Челси» был небольшой фейк. «Лацио» все-таки в Лигу чемпионов вышел, поэтому Захарян навряд ли их уровень потянет», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что считает Захаряна интересным футболистом, которому пока не хватает стабильности.

Ранее появилась информация, что «Динамо» и «Лацио» согласовали трансфер 20-летнего хавбека. Сообщалось, что итальянцы заплатят за Захаряна 10 млн евро плюс 4 млн евро в качестве бонусов.