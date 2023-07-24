Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Ростова» в матче первого тура Российской премьер-лиги с «Факелом» (2:1).

«Действия защитников «Факела» в обороне при втором голе не поддаются никакому анализу», — сказал Игнатьев.

После стартового тура РПЛ «Ростов» с тремя набранными очками расположился на пятом месте в турнирной таблице. «Факел» же с нулём баллов сейчас занимает 13-ю строчку. Свой следующий матч команда из Воронежа проведёт 30 июля против «Локомотива». Начало — в 17:30 по московскому времени.