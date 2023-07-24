Булыкин прокомментировал переход Малкома в «Аль-Хиляль»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о трансфере нападающего питерского «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль».

Экс-игрок сборной России отметил, что такая большая сумма за трансфер является успехом.

«Но надо смотреть сколько потратили. Можно поаплодировать «Зениту» за этот трансфер», - приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Ранее генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сумма трансфера форварда в команду из Саудовской Аравии составит 60 миллионов евро, которая станет рекордной для России.