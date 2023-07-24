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Вячеслав Литвинов признался, что матч с «Балтикой» был тяжёлым для «Сочи»

24 Июля 2023 • 16:08 Комментировать
Сочи
2:0
Балтика
окончен

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов поделился впечатлениями от своего дебютного матча за южан. В первом туре Российской премьер-лиги команда Дмитрия Хохлова одержала победу над «Балтикой» (2:0). Литвинов провел на поле все 90 минут и не отметился голевыми действиями.

«Эмоции очень положительные, потому что мы выиграли этот матч. Он был тяжелым для нас. Волнение, втягивание в сезон – все это суммируется, чуть тяжеловато было. Главное, что мы воспользовались шансом», — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

В следующем туре чемпионата России «Сочи» будет гостить у «Краснодара». Южное дерби состоится 30 июля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сочи Вячеслав Литвинов
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