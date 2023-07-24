Московский «Спартак» близок к трансферу защитника лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, «красно-белые» уже договорились со «шпорами» по поводу перехода колумбийца, а сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

Контракт 27-летнего футболиста с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

Ранее защитник сборной Колумбии, на счету которого 54 матча за национальную команду, выступал за амстердамский «Аякс».