Итальянский журналист: «Уровень РПЛ намного ниже Серии А, Захаряну будет очень трудно в «Лацио»

Итальянский журналист Массимо Франки высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

По мнению Франки, 20-летнему футболисту может потребоваться много времени для адаптации в более сильной лиге.

«Уровень РПЛ намного ниже Серии А. Так что Захаряну в любом случае будет очень трудно в «Лацио», если переход на самом деле состоится», — приводит слова Франки «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в Захаряне заинтересован лично главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри. Сумма трансфера может составить 11 миллионов евро плюс возможные бонусы за успешные выступления футболиста.