Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Итальянский журналист: «Уровень РПЛ намного ниже Серии А, Захаряну будет очень трудно в «Лацио»

24 Июля 2023 • 16:00 Комментировать
Крылья Советов
...
Динамо Москва
29.07 15:00

Итальянский журналист Массимо Франки высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

По мнению Франки, 20-летнему футболисту может потребоваться много времени для адаптации в более сильной лиге.

«Уровень РПЛ намного ниже Серии А. Так что Захаряну в любом случае будет очень трудно в «Лацио», если переход на самом деле состоится», — приводит слова Франки «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в Захаряне заинтересован лично главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри. Сумма трансфера может составить 11 миллионов евро плюс возможные бонусы за успешные выступления футболиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Динамо Москва Арсен Захарян Массимо Франки
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ДИНАМО МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июля
17:27 · Россия. Премьер-лига
Дьяков назвал главное разочарование первого тура РПЛ
17:14 · Россия. Премьер-лига
Салуквадзе: «Уверен, «Рубин» ещё будет прогрессировать, докупать футболистов»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Пиняев входит в шорт-лист «Зенита» на замену Малкома слухи
17:10 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Продажа Малкома не скажется на шансах «Зенита» на чемпионство»
17:10 · Россия. Премьер-лига
Вера: «Ждём Месси в «Оренбурге»
17:03 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» опровергли слухи об аренде Гойло
17:01 · Россия. Премьер-лига
Стала известна символическая сборная первого тура РПЛ
17:00 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Не просто верю, а знаю, что «Лацио» интересуется Захаряном»
16:57 · Россия. Премьер-лига
Комличенко установил личный рекорд по передачам под удар за матч РПЛ
16:41 · Россия. Премьер-лига
Губерниев - о Малкоме: «Оказалось, что любовь к деньгам у него сильнее»
16:38 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: «Спартак» интересен своей непредсказуемостью
16:34 · Россия. Премьер-лига
Сделка между «Спартаком» и «Тоттенхэмом» по трансферу Санчеса далека от завершения слухи
16:32 · Россия. Премьер-лига
Аршавин — о Малкоме: «Это потеря для РПЛ»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Петржела не верит, что «Аль-Хиляль» заплатит 60 миллионов евро за Малкома 1
16:21 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Палмейраса» Луан не перейдет в «Краснодар» слухи
Все новости
Рекомендуем