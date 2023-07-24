Деменко: «Захарян ничего не потеряет в «Лацио» за несколько лет»

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян должен перейти в «Лацио».

- «Лацио» - это очень интересный вариант. Он будет интересен и самому футболисту. Итальянский чемпионат вообще сам по себе интересный. Думаю, что Захарян обсудил всю ситуацию с руководством. Ему хочется попробовать себя в Европе. Он молодой парень, у которого есть все перспективы. В больших командах он будет расти.

Для «Динамо» это, конечно, будет потеря. Риск для Арсена существует. Но все же он молодой игрок. Он ничего не потеряет там за несколько лет. Только приобретет. Конечно, для него важно играть и расти. Тут вопрос, сможет ли он закрепиться. Но думаю, что агент общался с тренером «Лацио» и все эти моменты обсуждал. В любом случае «Лацио» - отличный вариант, это команда с именем, которая играет в сильном чемпионате», - сказал Деменко.