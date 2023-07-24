Бывший нападающий «Факела» Валерий Шмаров в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на поражение воронежского клуба в матче 1-го тура Российской премьер-лиги.

Напомним, команда Вадима Евсеева проиграла «Ростову» (1:2). В составе воронежцев голом отметился Евгений Марков.

«К сожалению, ничем вам помочь не могу. Я в Воронеже, тут дел по горло. Футбол в последнее время не смотрю», — сказал Шмаров.

Во втором туре чемпионата России «Факел» примет на своем поле «Локомотив». Матч между командами состоится 30 июля. Начало поединка запланировано на 17:30 по московскому времени.