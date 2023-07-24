Колосков - о Захаряне: Пускай едет в «Лацио»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном переходе полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

Специалист отметил, что игрок уже не настроен играть за столичный клуб, и если есть реальное предложение, то его нужно отпустить.

«Все равно за «Динамо» Захарян уже год нормально не играет, пускай едет в «Лацио». Насильно его удерживать смысла никакого нет», - приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее инсайдер Джанлука ди Марцио сообщил, что трансфер россиянина в итальянский клуб уже согласован.