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Булыкин: «Захаряна стоит отпустить в Италию»

24 Июля 2023 • 15:33 Комментировать
Крылья Советов
...
Динамо Москва
29.07 15:00

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

Ранее сообщалось, что в услугах 20-летнего россиянина заинтересован лично главный тренер римской команды Маурицио Сарри.

Булыкин считает, что руководству «Динамо» необходимо отпустить Захаряна. По мнению эксперта, если Захарян сумеет освоиться в новой стране, то его пребывание в «Лацио» может сложиться удачно.

«Думаю, Захаряна стоит отпустить в Италию. В прошлом сезоне он не ушёл, и это очень сильно повлияло на него. Если футболист хочет уехать и за него предлагают хорошие деньги, лучше его продать», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

Захарян защищает цвета «Динамо» с 2021 года. В общей сложности за «бело-голубых» полузащитник провёл 84 матча, забил 17 голов и отдал 24 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Динамо Москва Дмитрий Булыкин Арсен Захарян
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