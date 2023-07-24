Защитник питерского «Зенита» Нуралы Алип может продолжить карьеру в «Бешикташе», об этом сообщает TRT Spor.

По данным источника, руководство турецкого клуба уже встретилось с представителями футболиста сборной Казахстана, который не будет считаться легионером в чемпионате Турции.

Контракт 23-летнего футболиста с командой с берегов Невы рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.

Напомним, что «Зенит» оформил полноценный трансфер футболиста в январе этого года, заплатив за него «Кайрату» два миллиона евро.