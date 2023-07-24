Пономарёв — об уходе Малкома: Без него «Зенит» не станет чемпионом

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал предстоящий переход нападающего «Зенита» Малкома Филипе в саудовский «Аль-Хиляль».

«Конечно, это очень большая потеря для «Зенита». Это уникальный футболист, который был мотором команды. Без него они первое место в новом сезоне не займут. Будет «Зенит» где‑то третьим», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что «Зенит» и «Аль-Хиляль» согласовали переход 26-летнего бразильца. По словам председателя правления «сине-бело-голубых» Александра Медведева, стоимость сделки составит 60 миллионов евро.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне футболист появился на поле в одном матче, сыграв с ЦСКА в Суперкубке России (0:0, 5:4 — по пенальти).