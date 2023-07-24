Защитник «Краснодара» Волков хотел бы попробовать себя в Европе

Защитник «Краснодара» Сергей Волков заявил, что хотел бы попробовать свои силы в Европе.

Игрок отметил, что ему не поступали предложения от других клубов, и сейчас все его мысли связаны только с «Краснодаром», и он хочет как можно больше успехов добиться именно с «быками».

«Всегда есть желание попробовать себя в Европе, но на данный момент я — игрок «Краснодара». Посмотрим, что будет дальше, я отыграл всего один сезон», - приводит слова Волкова Sport24.

Контракт 20-летнего футболиста с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в два миллиона евро.