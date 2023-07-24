Капленко: «У «Зенита» пока нет конкуренции в РПЛ»

Полузащитник «Оренбурга» Кирилл Капленко после поражения от «Спартака» (2:3) в матче первого тура чемпионата России поделился мнением о том, сумеют ли «красно-белые» навязать борьбу «Зениту» в споре за чемпионский титул.

По мнению футболиста, несмотря на то, что «Спартак» является топ-клубом, «красно-белым» будет трудно соперничать с «Зенитом».

«У петербуржцев пока нет конкуренции в РПЛ, и сложно сказать, что «красно-белые» смогут им противостоять», — цитирует Капленко Metaratings.

Напомним, что «Зенит» является чемпионом последних пяти розыгрышей чемпионата России. «Спартак» же в последний раз выигрывал РПЛ в 2017 году.