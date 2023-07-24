Олусегун: Моя цель - выиграть чемпионат России с «Краснодаром»

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Олакунле Олусегун рассказал о своих целях на сезон-2023/24.

Форвард отметил, что этим летом он вёл переговоры с европейскими клубами, однако вместе с семьёй принял решение, что будет лучше остаться в «Краснодаре» ещё на один сезон.

«Моя цель — выиграть чемпионат России с «Краснодаром» в этом сезоне», — заявил Олусегун в разговоре с «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что в услугах форварда была заинтересована французская «Ницца».

Контракт 21-летнего нигерийца с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в два миллиона евро.