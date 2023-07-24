Форвард «Оренбурга» Воробьёв высказался о возможном переходе в «Локомотив»

Форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв высказался об информации, что в его услугах заинтересован московский «Локомотив».

«Если позовут, будем общаться с семьей, думать что и как лучше сделать, а потом совместно примем решение», - приводит слова Воробьёва Sport24.

Контракт 25-летнего футболиста с уральской командой рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 900 тысяч евро.

Ранее воспитанник академии «Краснодара» выступал за «Нижний Новгород», «Волгарь», «Сочи», а также чешский клуб «Градец» Кралове.