Долгов уверен, что «Факел» не будет бороться за выживание

Нападающий «Факела» Александр Долгов поделился мнением о перспективах воронежской команды в текущем розыгрыше чемпионата России.

24-летний футболист выразил уверенность в том, что «Факел» сумеет избежать борьбы за выживание.

«Каждый футболист примерно понимает, что может быть в конце сезона. Пришёл сюда и увидел, что уровень футбола, самоотдачи от парней выше, чем я ожидал. Могу с уверенностью сказать, что мы не будем бороться за выживание», — приводит слова Долгова «РБ Спорт».

Напомним, что в матче первого тура РПЛ «Факел» уступил «Ростову» (1:2). Свой следующий матч команда из Воронежа проведёт 30 июля против «Локомотива». Начало — в 17:30 по московскому времени.