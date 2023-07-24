Бывший нападающий «Факела» Валерий Шмаров в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на поражение воронежского клуба в матче первого тура Российской премьер-лиги. Напомним, команда Вадима Евсеева встречалась с «Ростовом».

«К сожалению, ничем вам помочь не могу. Я в Воронеже, тут дел по горло. Футбол в последнее время не смотрю», - сказал Шмаров.

Напомним, что матч «Ростов» - «Факел» состоялся на стадионе в Ростове-на-Дону и завершился победой хозяев со счетом 2:1. Во втором туре воронежская команда на своем поле примет столичный «Локомотив».