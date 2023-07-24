«Зениту» - браво»: Ловчев оценил трансфер Малкома

Бывший игрок сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал трансфер нападающего «Зенита» Малкома в саудовский «Аль-Хиляль». Сумма сделки составила 60 миллионов евро.

«60 миллионов - это огромные деньги. Абсолютно логичный шаг - продажа. «Зенит» совершил хорошую сделку, так и надо работать. «Зениту» - браво», - говорится в публикации эксперта в социальных сетях.

26-летний бразильский форвард выступал за петербургский коллектив с августа 2019 года. Его контракт с «Зенитом» был рассчитан до середины 2027 года.

В минувшем сезоне РПЛ Малком поучаствовал в 27 поединках и забил 23 гола. Он выиграл бомбардирскую гонку.