Руководство «Ювентуса» было заинтересовано в покупке Захаряна - Аллегри отказался от трансфера

Руководство «Ювентуса» было заинтересовано в покупке полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

По данным Metaratings.ru, главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри отклонил данное предложение.

Ранее известный инсайдер Джанлука ди Марцио сообщил, что «Лацио» договорился с «Динамо» о трансфере футболиста за 10+4 миллиона евро.

Контракт 20-летнего атакующего полузащитника со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

Прошлым летом Захарян мог оказаться в лондонском «Челси», но переход не состоялся по техническим причинам.