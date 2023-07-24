В «Спартаке» подтвердили заинтересованность в трансфере защитника «Тоттенхэма» Санчеса

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном трансфере защитника лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса.

Спортивный деятель отметил, что ему не хотелось бы комментировать информацию до принятия окончательного решения.

«Мы рассматриваем варианты усиления в защиту, интересуемся этим игроком, но детали рассказывать не стану», - приводит слова Малышева «РБ Спорт».

Ранее СМИ сообщали, что столичный клуб может заплатить за колумбийского футболиста 8-10 миллионов евро.

Контракт Санчеса с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета следующего года.