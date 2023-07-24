Маурицио Сарри лично заинтересован в подписании Захаряна

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри лично заинтересован в подписании полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

По информации Metaratings, итальянский специалист высоко оценивает потенциал 20-летнего россиянина, считая, что в будущем он может стать футболистом очень высокого уровня.

Ранее сообщалось, что «Динамо» готово принять предложение «Лацио» в размере 11 миллионов евро, а также бонусов, которые составят от 3 до 4 миллионов евро.

Действующий контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.