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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев оценил победу «Спартака» над «Оренбургом» эксклюзив

24 Июля 2023 • 14:16 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Спартака» в матче 1-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».

- Победу «Спартаку» принёс характер или более высокий класс игроков?

- В целом игра понравилась, на поле мы увидели двух достойных друг друга соперников. «Спартак» вытащил результат. Для меня этот матч стал лучшим в первом туре.

- Вы могли ожидать от команд такого изобилия голов?

- Ожидал, что всё будет проще. Была интересная игра, в этом я не обманулся в своих ожиданиях. «Оренбург» выглядел очень перспективно и мобильно. Психологически команда никак не уступила своему сопернику. Хочется отметить, что команды допустили много ошибок в обороне. Сейчас многие берут крен на безоглядную атаку. В РПЛ многие защитники плохо выполняют свои прямые функции. Вчера на фоне хорошей динамичной игры в атаке «Спартак» допускал непозволительные ошибки в обороне.

- Вам понравился новичок «красно-белых» Тео Бонгонда?

- Это игрок с хорошей индивидуальной техникой и нужной скоростью, но вчера у него не получалось ставить жирную точку в тех атакующих действиях, которые сам же и организовал. В плане индивидуальных проявлений он мне понравился.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Борис Игнатьев Оренбург
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