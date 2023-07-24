Глебов высказался о возможном переходе в «Спартак»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов высказался о слухах о возможном переходе в московский «Спартак».

Футболист отметил, что спокойно реагируют на информацию, которая появляется в СМИ, и старается не забивать этим голову.

«Если будет предложение, будем думать. Тогда будем принимать какие-то решения. А так — это просто болтовня», - приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Контракт 23-летнего опорного полузащитника с командой с берегов Дона рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро.

Ранее Глебов выступал за махачкалинский «Анжи».