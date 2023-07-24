«Галатасарай» заинтересован в покупке полузащитника питерского «Зенита» Маркуса Вендела, об этом в социальной сети сообщил журналист Якуп Чинар.

По данным источника, турецкий клуб направил в Санкт-Петербург запрос, чтобы узнать условия возможного перехода бразильца.

Напомним, что Вендел ещё не прибыл в расположение питерского клуба и готов покинуть стан команды с берегов Невы.

Контракт 25-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 24 миллиона евро.

Ранее Вендел выступал в лиссабонском «Спортинге» и бразильском «Флуминенсе».