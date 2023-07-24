Заслуженный российский арбитр Сергей Хусаинов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от начавшегося сезона Российской премьер-лиги.

«В первом туре «Динамо» и ЦСКА потерпели поражения, «Локо» сыграл вничью. Не знаю, что будет дальше по сезону с судейством. Дай Бог, чтобы было поменьше судейских скандалов с «Зенитом». Если они и будут, то ближе ко второму кругу чемпионата», — сказал Хусаинов.

Напомним, в матче первого тура РПЛ «Зенит» уверенно обыграл «Пари НН» со счётом 2:0. Петербургский клуб удерживает звание чемпиона России уже пять сезонов подряд.