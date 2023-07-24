Колосков: «Захарян деградирует уже второй сезон»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением об игре полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«Захаряну надо однозначно уезжать. Он здесь уже завял. Второй сезон не прибавляет, а деградирует. У него есть хороший потенциал», - передает слова Колоскова издание «РИА Новости».

Захарян – воспитанник академии «Динамо». Срок трудового соглашения 20-летнего полузащитника с «бело-голубыми» истекает летом следующего года.

В минувшем сезоне Арсен принял участие в 37 поединках во всех турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и десять результативных передач.