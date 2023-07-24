Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Динамо» готово принять предложение «Лацио» по 20-летнему полузащитнику Арсену Захаряну.

«Лацио» предлагает «Динамо» 11 миллионов евро и от 3 до 4 миллионов евро бонусами, в зависимости от успехов Захаряна. При этом 11 миллионов могут поступить на счёт «бело-голубых» уже этим летом. «Динамо» готово принять это предложение, остаётся уладить технические моменты сделки.

В прошлом сезоне Захарян провёл за «Динамо» 37 матчей, в которых забил пять голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.