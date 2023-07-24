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«Динамо» и «Лацио» согласовали трансфер Захаряна - известна сумма

24 Июля 2023 • 13:49 Комментировать

«Динамо» и римский «Лацио» провели успешные переговоры по трансферу полузащитника Арсена Захаряна. Об этом сообщается на сайте авторитетного инсайдера Джанлуки ди Марцио.

Стороны согласовали финансовую составляющую сделки. За переход Захаряна итальянский клуб заплатит десять миллионов евро плюс четыре миллиона бонусами. Другие детали трансфера пока не разглашаются.

Арсен является воспитанником академии «Динамо». За первую команду московского клуба 20-летний полузащитник выступает с января 2021 года. Срок трудового договора между сторонами рассчитан до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Динамо Москва Арсен Захарян трансферы футбола - лето 2023
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