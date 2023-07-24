Оганесян: «Ярошик, как и Личка, пытается привить атакующий футбол через контроль мяча»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян сравнил главного тренера своей команды Иржи Ярошика с бывшим наставником Марцелом Личкой, который сейчас работает в «Динамо».

По словам Оганесяна, Ярошик и Личка обладают схожим менталитетом, который проявляется в желании победить.

«Он (Ярошик) хороший специалист. Как и Марцел, пытается привить нам атакующий футбол через контроль мяча, дисциплинированный», — цитирует Оганесяна Metaratings.

Напомним, в своём первом матче текущего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» уступил «Спартаку» (2:3). В следующем туре команда Ярошика встретится с казанским «Рубином». Этот матч состоится 30 июля и начнётся он в 15:00 по московскому времени.