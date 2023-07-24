Петржела: «Для «Зенита» уход Малкома - большая потеря»

Экс-главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на трансфер бразильского нападающего Малкома в Саудовскую Аравию. «Аль-Хиляль» заплатит за южноамериканца 60 миллионов евро.

«Для «Зенита» уход Малкома - большая потеря. Очень важно правильно заменить Малкома. Он был лидером команды. Его уход, безусловно, скажется на команде», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Чемпионат».

Малком выступал за «Зенит» с 2019 года. Он перешел в петербургский клуб из каталонской «Барселоны».

В минувшем сезоне чемпионата России бразилец стал лучшим бомбардиром, забив 23 гола в 27 встречах.