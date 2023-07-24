Ярошик: Никогда не пойду в «Спартак». Надеюсь, не буду как Марио

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о переходе Марио Фернандеса в питерский «Зенит».

Специалист отметил, что для него этот переход стал большим сюрпризом, и дал понять, что никогда бы не согласился работать в «Спартаке», хотя и уважает этот клуб.

«Надеюсь, не буду как Марио Фернандес через несколько лет, который тоже так говорил и оказался в «Зените», - приводит слова чешского специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что Ярошик выступал за ЦСКА с 2003 по 2005 год.

Фернандес же будучи игроком «армейцев» заявлял, что не будет играть в России ни в какой команде, кроме ЦСКА.